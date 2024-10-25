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Вибух у Києві — Кличко повідомив про пожежу у багатоповерхівці

25 жовтня 2024 21:28
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Вибух у Києві — Кличко повідомив про пожежу у багатоповерхівці
Термінова новина
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Соломʼянському районі Києва пролунав вибух. За попередньою інформацією ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. 

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Кличко заявив, що у Солом'янському районі, у багатоповерховому будинку, куди вдарив ворожий дрон, спалахнула пожежа на верхніх поверхах. На місці працюють екстрені служби.

Дописи Віталія Кличка. Фото: скриншот
Дописи Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 63 ударних безпілотників.

Раніше в повітряному просторі Київської області було зафіксовано ворожі ударні безпілотники.

 

війна в Україні Київ вибух Віталій Кличко