Унаслідок атаки РФ на Київ у ніч проти 1 серпня 2026 року зазнала пошкоджень мечеть

Мечеть після обстрілу. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

У ніч проти суботи, 1 серпня, російська атака по Києву пошкодила головну мечеть Духовного управління мусульман України "Умма". Під ударом опинилася центральна вулиця біля релігійної споруди. Також стався удар позаду будівлі.

Про це повідомив муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Мурат Сулейманов, передає Новини.LIVE.

Обстріл мечеті в Києві в ніч проти 1 серпня

Будівля мечеті в Києві після обстрілу в ніч проти 1 серпня 2026 року. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

Будівля мечеті вже втретє зазнала пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Святиня опинялася під ударами РФ улітку минулого року та 2 липня поточного року.

Пошкодження в мечеті після російського обстрілу Києва в ніч проти 1 серпня 2026 року. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

"Третій раз поспіль унаслідок масованого удару клятої Росії постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма". Нехай Всевишній Аллах покарає всіх причетних до цього злочину", — зазначив муфтій.

Вирва біля мечеті в Києві після нічної атаки 1 серпня 2026 року. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

Раніше Новини.LIVE повідомляв про завершення аварійно-рятувальної операції після атаки РФ на Київ у ніч проти 1 серпня. Дев'ятеро людей загинули. Ще 33 людини, серед яких четверо дітей, травмувалися.

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Також Новини.LIVE з посиланям на Міністерство закордонних справ України писав, що внаслідок масованої атаки РФ на столицю вночі 1 серпня зазнала пошкоджень будівля посольства Литви. Працівники дипломатичної установи не постраждали. Україна заявила, що готова надати литовській стороні підтримку.