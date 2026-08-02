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Главная Киев От ракетного удара по Киеву пострадала мусульманская мечеть

От ракетного удара по Киеву пострадала мусульманская мечеть

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 02:55
В результате атаки РФ на Киев в ночь на 1 августа 2026 года получила повреждения мечеть
Мечеть после обстрела. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

В ночь на субботу, 1 августа, в результате российского обстрела Киева получила повреждения главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". Под ударом оказалась центральная улица возле религиозного сооружения. Также произошел удар сзади здания.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Мурат Сулейманов, передает Новини.LIVE.

Обстрел мечети в Киеве в ночь на 1 августа

От российского обстрела Киева в ночь на 1 августа 2026 года получила повреждения мечеть
Здание мечети в Киеве после обстрела в ночь на 1 августа 2026 года. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

Здание мечети уже в третий раз пострадало в результате российских обстрелов. Святыня оказывалась по ударами РФ летом прошлого года и 2 июля текущего года.

От российской атаки на Киев в ночь на 1 августа 2026 года пострадала мечеть
Повреждения в мечети после российского обстрела Киева в ночь на 1 августа 2026 года. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

"Третий раз подряд в результате массированного удара проклятой России пострадала главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". Пусть Всевышний Аллах накажет всех причастных к этому преступлению", — отметил муфтий.

  • Воронка возле мечети в Киеве после обстрела в ночь на 1 августа 2026 года
    Воронка возле мечети в Киеве после ночной атаки 1 августа 2026 года. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

Ранее Новини.LIVE сообщал о завершении аварийно-спасательной операции после атаки РФ на Киев в ночь на 1 августа. Девять человек погибли. Еще 33 человека, среди которых четверо детей, получили травмы.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины писал, что в результате массированной атаки РФ на столицу ночью 1 августа получило повреждения здание посольства Литвы. Сотрудники дипломатического учреждения не пострадали. Украина заявила, что готова оказать литовской стороне поддержку.

обстрелы религия разрушения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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