Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Піратські підключення до мереж — нардеп про новобудови у Бучі

Піратські підключення до мереж — нардеп про новобудови у Бучі

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 13:26
Нардеп розповів про проблеми у новобудовах Бучі та Ірпеня
Житловий масив "Нова Буча". Фото: "Нова Буча"/Facebook

У Бучі та Ірпені збудували чимало житла без необхідних електричних потужностей і трансформаторних підстанцій, через що мешканці стикаються з проблемами електропостачання. За словами нардепа Олексія Кучеренка, забудовники підключали будинки до мереж незаконно.

Про це нардеп розповів в ефірі "Київського часу".

Реклама
Читайте також:

Нардеп про проблеми у новобудовах Бучі та Ірпеня

Кучеренко зазначив, що у Бучі та Ірпені звели значну кількість житла без достатніх електричних потужностей і трансформаторних підстанцій.


 
Нардеп пояснив, що забудовники підключали будинки до мереж "піратським способом", після чого фактично зникли, залишивши мешканців із проблемами.

У результаті енергетики змушені відмовляти в повноцінному електропостачанні, адже такі об’єкти перебувають у "напівзаконному" статусі.

Водночас Кучеренко наголосив, що відповідальність лежить не лише на забудовниках, а й на місцевій владі та державних архітектурно-будівельних органах, які не здійснювали належного контролю. При цьому самі мешканці, за його словами, є заручниками ситуації.

"В них немає трансформаторних підстанцій, їх не можна нормально всіх забезпечити. Вони піратським способом заживилися, але ввели в експлуатацію, і нормальні технічні умови вони так і не отримали.

І в цій ситуації люди живуть, вони невинні. Забудовник десь вже в Каннах, мабуть. А в результаті електроенергії не вистачає, і їм кажуть, хлопці, а у вас немає технічних умов, вибачте. Для нас ви взагалі, ну, такий об'єкт напівзаконний, напівнезаконний, розумієте?  І тут я б не сказав, що енергетики не праві", — розповів нардеп.

Нагадаємо, що 16 грудня мешканці житлового комплексу "Нова Буча" перекрили Варшавську трасу з боку Ворзеля. Люди вийшли на протест через відсутність постійного електропостачання в будинках та ризик повного знеструмлення.

Нещодавно стало відомо, що низка багатоквартирних будинків у Київській області та у Києві фактично не мають повноцінних технічних умов на належне електропостачання.

Раніше експерт пояснив, чому Київ наразі має один із найбільших дефіцитів електроенергії в Україні.

будівництво порушення Буча Ірпінь житловий комплекс електромережі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації