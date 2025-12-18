Нардеп розповів про проблеми у новобудовах Бучі та Ірпеня

Житловий масив "Нова Буча". Фото: "Нова Буча"/Facebook

У Бучі та Ірпені збудували чимало житла без необхідних електричних потужностей і трансформаторних підстанцій, через що мешканці стикаються з проблемами електропостачання. За словами нардепа Олексія Кучеренка, забудовники підключали будинки до мереж незаконно.

Про це нардеп розповів в ефірі "Київського часу".

Нардеп про проблеми у новобудовах Бучі та Ірпеня

Кучеренко зазначив, що у Бучі та Ірпені звели значну кількість житла без достатніх електричних потужностей і трансформаторних підстанцій.





Нардеп пояснив, що забудовники підключали будинки до мереж "піратським способом", після чого фактично зникли, залишивши мешканців із проблемами.

У результаті енергетики змушені відмовляти в повноцінному електропостачанні, адже такі об’єкти перебувають у "напівзаконному" статусі.

Водночас Кучеренко наголосив, що відповідальність лежить не лише на забудовниках, а й на місцевій владі та державних архітектурно-будівельних органах, які не здійснювали належного контролю. При цьому самі мешканці, за його словами, є заручниками ситуації.

"В них немає трансформаторних підстанцій, їх не можна нормально всіх забезпечити. Вони піратським способом заживилися, але ввели в експлуатацію, і нормальні технічні умови вони так і не отримали.

І в цій ситуації люди живуть, вони невинні. Забудовник десь вже в Каннах, мабуть. А в результаті електроенергії не вистачає, і їм кажуть, хлопці, а у вас немає технічних умов, вибачте. Для нас ви взагалі, ну, такий об'єкт напівзаконний, напівнезаконний, розумієте? І тут я б не сказав, що енергетики не праві", — розповів нардеп.

Нагадаємо, що 16 грудня мешканці житлового комплексу "Нова Буча" перекрили Варшавську трасу з боку Ворзеля. Люди вийшли на протест через відсутність постійного електропостачання в будинках та ризик повного знеструмлення.

Нещодавно стало відомо, що низка багатоквартирних будинків у Київській області та у Києві фактично не мають повноцінних технічних умов на належне електропостачання.

Раніше експерт пояснив, чому Київ наразі має один із найбільших дефіцитів електроенергії в Україні.