Побиття дівчини у Білій Церкві — суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Обрання запобіжного заходу підозрюваному. Фото: hromadske

У середу, 22 січня, в Білій Церкві суд обрав запобіжний захід неповнолітньому підозрюваному у побитті 12-річної дівчини. Його триматимуть під вартою.

Про це повідомляє hromadske.

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Обрання запобіжного заходу

Міськрайонний суд Білої Церкви відправив у СІЗО 16-річного підозрюваного у нападі на дівчину.

Неповнолітній перебуватиме під вартою два місці — до 20 березня включно. Йому не надали права на внесення застави.

Нагадаємо, 20 січня в соцмережах з’явилося відео, на якому група підлітків нападає на 12-річну дівчинку в Білій Церкві. Відомо, що подія сталася 11 січня. Поліція згодом встановила сімох причетних до цього нападу.

Ситуацію прокоментував і омбудсман Дмитро Лубінець, повідомивши, що взяв справу під особистий контроль. Представники Офісу Омбудсмана також зустрілися з постраждалою дівчиною та її родиною.