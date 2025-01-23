У Києві двоє дівчат побили школярку — поліція почала розслідування

Поліцейський говорить в рацію. Фото: Нацполіція

Поліція проводить перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі Києва. Відео зі знущаннями з'явилось в соціальних мережах, на ньому видно, як двоє дівчат б'ють неповнолітню по обличчю.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook в четвер, 23 січня.

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Як зазначили в поліції, інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Один із телеграм каналів опублікував відео з побиттям школярки. Познущались з дитини двоє дівчат.

"Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом", — зазначили в поліції.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Білій Церкві група підлітків напала на 12-річну дівчинку. Неповнолітню побили та зняли це на відео, яке розлетілось мережею.

Суд у Білій Церкві обрав запобіжний захід неповнолітньому підозрюваному в побитті 12-річної дівчини. Хлопець буде перебувати під вартою.