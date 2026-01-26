Теплопостачання у Києві — понад тисяча будинків досі без тепла

Пункти незламності у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Солом'янському районі Києва досі триває відновлення теплопостачання. Станом на сьогодні понад тисяча будинків у столиці досі залишаються без тепла.

Про це повідомила кореспондентка Анна Сірик в ефірі День.LIVE 26 січня.

Відновлення теплопостачання у Києві

У Солом'янському районі столиці комунальні служби разом із працівниками "Укрзалізниці" продовжують роботи з відновлення опалення. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що наразі без тепла залишаються понад тисяча будинків.

Працівники "Укрзалізниці" долучені до ліквідації аварій через критичну нестачу ресурсів. У деяких районах одночасно працювали понад дві сотні фахівців. Вони допомагають комунальникам зі зварювальними роботами, прогрівом і заміною труб.

За словами ремонтників, частина аварій виникла через неправильний монтаж тепломереж, що призвело до поривів. Роботи ускладнює холод і важкодоступні ділянки — інколи труби доводиться ремонтувати під підлогою або в підпіллях без повноцінних підвалів.

У кількох будинках тепло вже відновили. На інших об’єктах обіцяють завершити роботи до кінця доби. Комунальники працюють цілодобово в різних районах міста.

Нагадаємо, раніше працівники УЗ розповіли, що працюють над відновленням теплопостачання по 12-14 годин. За їхніми словами, важко постійно бути на холоді.

А Віталій Кличко закликав киян виїхати з міста. Він зазначив, що зараз може бути ще не найскладніший момент.