Головна Київ У Києві досі відновлюють теплопостачання — які наслідки

У Києві досі відновлюють теплопостачання — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 18:50
Теплопостачання у Києві — понад тисяча будинків досі без тепла
Пункти незламності у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Солом'янському районі Києва досі триває відновлення теплопостачання. Станом на сьогодні понад тисяча будинків у столиці досі залишаються без тепла.

Про це повідомила кореспондентка Анна Сірик в ефірі День.LIVE 26 січня. 

Читайте також:

Відновлення теплопостачання у Києві

У Солом'янському районі столиці комунальні служби разом із працівниками "Укрзалізниці" продовжують роботи з відновлення опалення. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що наразі без тепла залишаються понад тисяча будинків. 

Працівники "Укрзалізниці" долучені до ліквідації аварій через критичну нестачу ресурсів. У деяких районах одночасно працювали понад дві сотні фахівців. Вони допомагають комунальникам зі зварювальними роботами, прогрівом і заміною труб.

За словами ремонтників, частина аварій виникла через неправильний монтаж тепломереж, що призвело до поривів. Роботи ускладнює холод і важкодоступні ділянки — інколи труби доводиться ремонтувати під підлогою або в підпіллях без повноцінних підвалів.

У кількох будинках тепло вже відновили. На інших об’єктах обіцяють завершити роботи до кінця доби. Комунальники працюють цілодобово в різних районах міста.

Нагадаємо, раніше працівники УЗ розповіли, що працюють над відновленням теплопостачання по 12-14 годин. За їхніми словами, важко постійно бути на холоді. 

А Віталій Кличко закликав киян виїхати з міста. Він зазначив, що зараз може бути ще не найскладніший момент.

Київ обстріли теплопостачання війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
