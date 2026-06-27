Як війна змінила тварин у Чорнобильській зоні: результати дослідження

Багато ссавців стали рідше з’являтися в кадрі. Фото: Денис Вишневський/livescience

Військові дії впливають не лише на людей та інфраструктуру, а й на дику природу. Нове дослідження показало, що під час російської окупації Чорнобильської зони відчуження багато тварин різко змінили свою поведінку, зокрема стали менш активними вночі.

Про це пише Live Science, передає Новини.LIVE.

Що зафіксували фотопастки

Вчені проаналізували дані майже 2000 фото та відео, отриманих із автоматичних камер у Чорнобильській зоні відчуження на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та порівняли їх із матеріалами за аналогічний період 2021 року.

Результати показали, що під час бойових дій великі ссавці значно рідше потрапляли в об’єктиви фотопасток. Найбільш помітні зміни зафіксували саме у нічній активності тварин.

Зокрема, знизилася активність козуль, благородних оленів, лосів і рудих лисиць. На думку дослідників, це може бути пов’язано з шумом техніки, пересуванням військ та вибухами.

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Руда лисиця поблизу міста Чорнобиль у 2022 році.

Фото: Катерина Корепанова/livescience



Чорнобиль як природна лабораторія

Після аварії на ЧАЕС у 1986 році більша частина території навколо станції була закрита для проживання людей. За десятиліття тут сформувалася унікальна екосистема, де природа відновлюється без постійного втручання людини.

Чорнобильська зона відчуження площею близько 2600 км² стала своєрідною природною лабораторією для наукових спостережень за дикою природою.

Однак у 2022 році ця територія опинилася в зоні бойових дій, що дозволило вченим вперше зафіксувати реакцію екосистеми на війну в реальному часі.

Вплив війни на екосистеми

За словами авторки дослідження Світлани Кудренко з Університету Альберта Людвіга у Фрайбурзі, сучасні конфлікти мають суттєвий вплив на довкілля та поведінку тварин.

Вчені наголошують, що наслідки війни можуть виходити далеко за межі зон бойових дій і впливати на цілі екосистеми. Після завершення активних подій природі може знадобитися тривалий час для відновлення звичних процесів.

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