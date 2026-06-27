Как война изменила животных в Чернобыльской зоне: результаты исследования

Многие млекопитающие стали реже попадать в кадр. Фото: Денис Вишневский/livescience

Военные действия влияют не только на людей и инфраструктуру, но и на дикую природу. Новое исследование показало, что во время российской оккупации Чернобыльской зоны отчуждения многие животные резко изменили своё поведение, в частности стали менее активными ночью.

Об этом пишет Live Science, передает Новини.LIVE.

Что зафиксировали фотоловушки

Ученые проанализировали данные почти 2000 фото и видео, полученных с автоматических камер в Чернобыльской зоне отчуждения в начале полномасштабного вторжения России в Украину, и сравнили их с материалами за аналогичный период 2021 года.

Результаты показали, что во время боевых действий крупные млекопитающие значительно реже попадали в объективы фотоловушек. Наиболее заметные изменения зафиксировали именно в ночной активности животных.

В частности, снизилась активность косуль, благородных оленей, лосей и рыжих лисиц. По мнению исследователей, это может быть связано с шумом техники, передвижением войск и взрывами.

Читайте также:

Рыжая лиса вблизи города Чернобыль в 2022 году.

Фото: Екатерина Корепанова/livescience

Чернобыль как природная лаборатория

После аварии на ЧАЭС в 1986 году большая часть территории вокруг станции была закрыта для проживания людей. За десятилетия здесь сформировалась уникальная экосистема, где природа восстанавливается без постоянного вмешательства человека.

Чернобыльская зона отчуждения площадью около 2600 км² стала своеобразной природной лабораторией для научных наблюдений за дикой природой.

Однако в 2022 году эта территория оказалась в зоне боевых действий, что позволило учёным впервые зафиксировать реакцию экосистемы на войну в режиме реального времени.

Влияние войны на экосистемы

По словам автора исследования Светланы Кудренко из Университета Альберта Людвига во Фрайбурге, современные конфликты оказывают существенное влияние на окружающую среду и поведение животных.

Ученые отмечают, что последствия войны могут выходить далеко за пределы зон боевых действий и влиять на целые экосистемы. После завершения активных боевых действий природе может потребоваться длительное время для восстановления привычных процессов.

Новини.LIVE сообщали, что в столице стартовал этап международной серии соревнований по плаванию на открытой воде OCEANMAN — одного из самых масштабных мировых событий в этом виде спорта. Официальным партнером по устойчивости духа является компания "НИБУЛОН".

Новини.LIVE информировали, что в Киеве ни на одном муниципальном пляже нет оборудованных укрытий для отдыхающих. Поэтому во время воздушной тревоги жителям и гостям столицы рекомендуют заранее определять маршрут до ближайшего безопасного места.