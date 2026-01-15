Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ В Києві створили штаб з ліквідації наслідків атак на енергетику

В Києві створили штаб з ліквідації наслідків атак на енергетику

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 14:17
В Україні створили штаб з ліквідації наслідків ударів по енергообʼєктах Києва
Ліквідація наслідків російського обстрілу енергообʼєкта. Фото: Getty Images

В Україні за дорученням Президента Володимира Зеленського створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві. Крім того, у четвер, 15 січня, відбулося перше засідання.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Штаб з ліквідації наслідків російських атак на енергообʼєкти Києва

Шмигаль зазначив, що такі засідання будуть відбуватися регулярно, а робота штабу триватиме цілодобово.

"Наше завдання — оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області", — повідомив він.

На засідання заслухали актуальну інформацію щодо вжитих заходів від ДСНС, МВС, представників місцевого самоврядування Києва та Київщини.

Сторони обговорили кроки, які потрібні для швидкого ремонту енергетичних обʼєктів, формування запасів обладнання та залучення міжнародної допомоги. Шмигаль зауважив, що треба рухатися в цьому питанні системно та злагоджено.

Окрему увагу приділили посиленню захисту енергоінфраструктури. За словами міністра, було сформовано перелік заходів. Крім того, будуть визначені відповідальні за організацію процесу.

"Надзвичайно вдячний ремонтним бригадам, комунальникам, енергетикам, які працюють у надскладних умовах і повертають світло й тепло в українські домівки", — додав Шмигаль.

null
Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Олена Шуляк розповіла, чи можуть в Києві оголосити евакуацію.

А 14 січня український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Київ не підготувався до надзвичайної ситуацію в енергосистемі.

Денис Шмигаль Київ війна електроенергія обстріли електропостачання
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації