В Україні створили штаб з ліквідації наслідків ударів по енергообʼєктах Києва

Ліквідація наслідків російського обстрілу енергообʼєкта. Фото: Getty Images

В Україні за дорученням Президента Володимира Зеленського створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві. Крім того, у четвер, 15 січня, відбулося перше засідання.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram.

Штаб з ліквідації наслідків російських атак на енергообʼєкти Києва

Шмигаль зазначив, що такі засідання будуть відбуватися регулярно, а робота штабу триватиме цілодобово.

"Наше завдання — оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області", — повідомив він.

На засідання заслухали актуальну інформацію щодо вжитих заходів від ДСНС, МВС, представників місцевого самоврядування Києва та Київщини.

Сторони обговорили кроки, які потрібні для швидкого ремонту енергетичних обʼєктів, формування запасів обладнання та залучення міжнародної допомоги. Шмигаль зауважив, що треба рухатися в цьому питанні системно та злагоджено.

Окрему увагу приділили посиленню захисту енергоінфраструктури. За словами міністра, було сформовано перелік заходів. Крім того, будуть визначені відповідальні за організацію процесу.

"Надзвичайно вдячний ремонтним бригадам, комунальникам, енергетикам, які працюють у надскладних умовах і повертають світло й тепло в українські домівки", — додав Шмигаль.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

