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В результате удара по Киеву поврежден Исламский культурный центр и его мечеть

2 сентября 2024 10:32
Катерина Османская - Редактор
Атака на Киев 2 сентября — поврежден Исламский культурный центр
Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol
Катерина Османская - Редактор

В результате ракетного удара 2 сентября в Киеве поврежден Исламский культурный центр Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым и мечеть, расположенная в нем. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

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Повреждения Исламского культурного центра

По словам Чубарова, здание претерпело "существенные разрушения". В ней и расположенной в центре мечети нужно производить ремонт из-за таких повреждений.

  • В результате удара по Киеву поврежден Исламский культурный центр и его мечеть - фото 1
    Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol
  • В результате удара по Киеву поврежден Исламский культурный центр и его мечеть - фото 2
    Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol
  • В результате удара по Киеву поврежден Исламский культурный центр и его мечеть - фото 3
    Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol
  • В результате удара по Киеву поврежден Исламский культурный центр и его мечеть - фото 4
    Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol
  • В результате удара по Киеву поврежден Исламский культурный центр и его мечеть - фото 5
    Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol
  • В результате удара по Киеву поврежден Исламский культурный центр и его мечеть - фото 6
    Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol
  • В результате удара по Киеву поврежден Исламский культурный центр и его мечеть - фото 7
    Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol
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Ссылаясь на заместителя муфтия мусульман Крыма, военного капеллана Сулеймана Хайруллаева, Чубаров также рассказал, что, к счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

"Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла", — подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.

повреждение Исламского культурного центра
Скриншот сообщения Рефата Чубарова

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10:58 Угроза обстрела юга — российские корабли на дежурстве в Черном море

10:49 В Киеве выросло количество пострадавших из-за ракетной атаки

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

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10:34 Пограничники Помсты уничтожили склад со снарядами и технику россиян возле Бахмута — видео

10:32 В результате удара по Киеву поврежден Исламский культурный центр и его мечеть

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