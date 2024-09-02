Атака на Киев 2 сентября — поврежден Исламский культурный центр

Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol

В результате ракетного удара 2 сентября в Киеве поврежден Исламский культурный центр Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым и мечеть, расположенная в нем. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

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По словам Чубарова, здание претерпело "существенные разрушения". В ней и расположенной в центре мечети нужно производить ремонт из-за таких повреждений.

Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol

Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol

Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol

Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol

Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol

Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol

Разрушение Исламского культурного центра в Киеве. Фото: facebook/dogrujol 1/7 ​ 7

Ссылаясь на заместителя муфтия мусульман Крыма, военного капеллана Сулеймана Хайруллаева, Чубаров также рассказал, что, к счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

"Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла", — подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.