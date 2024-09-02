Атака на Київ 2 вересня — які наслідки удару по спорткомплексу

Наслідки удару по спорткомплексу в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Під час ракетної атаки Києва вранці 2 вересня пошкоджений спорткомплекс у Голосіївському районі. Внаслідок удару всередині приміщення все вигоріло та тримається дуже важке повітря.

Про це розповіла заступниця начальника складу спорткомплексу Світла Омелюх в коментарі Новини.LIVE.

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Наслідки удару по спорткомплексу у Києві

За словами працівниці МАУП, всередині приміщення все вигоріло та тримається дуже важке повітря. Також внаслідок удару згорів генератор, який планували передати військовим.

"Все відновимо і будуть навчатися наші діти тут, а ми будемо працювати", — заявила Світлана Омелюх.

Зазначимо, що сьогодні росіяни випустили по Україні 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА. Повітряні сили збили 42 ворожі цілі.