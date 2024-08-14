На Рейтарській у Києві 14 серпня вибухнула граната

Поліція в барі, в якому стався вибух. Фото: Facebook/Крістіна Бердинських

У центрі Києва на вулиці Рейтарській у середу, 14 серпня, пролунав вибух. За попередньою інформацією, там підірвали гранату.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

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За словами Кличка, вибух стався в одному з кафе на вулиці Рейтарській, що в центрі столиці.

Попередньо, там підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце, детальну інформацію оприлюднять згодом.

Скриншот допису Кличка

Журналістка Крістіна Бердинських зазначила, що перебувала в закладі на момент вибуху. За її словами, в бар "Зигзаг" вона пішла відпочити з друзями аби "відволіктися від новин".

"Відволіклася на годину, а потім у барі вибухнула учбова граната. Ну таке собі враження, вуха досі закладені. На місці працює поліція", — написала вона у дописі.