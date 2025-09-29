Відео
Головна Київ За воду 450 тис. грн — у Київводоканалі викрили корупційну схему

За воду 450 тис. грн — у Київводоканалі викрили корупційну схему

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 16:48
Хабар у "Київводоканалі" - у столиці викрили корупційну схему
Затримання фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили схему швидкого підключення будівлі до водопостачання за чималий хабар. Прокуратура повідомила про підозру головному інженеру ПрАТ "АК "Київводоканал", який вимагав гроші за прискорення процедури.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram у понеділок, 29 вересня.

Читайте також:
Хабар у "Київводоканалі" — у столиці викрили корупційну схему - фото 1
Пост Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, представник власника будівлі у Деснянському районі звернувся до посадовця, аби з’ясувати, як підключити приміщення до системи водопостачання. Йому пояснили, що офіційний процес може тривати від шести місяців до року. Водночас інженер запропонував "спростити завдання" за 450 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання першої частини хабара — 225 тисяч гривень. Другу половину він мав отримати після погодження необхідної документації керівництвом компанії.

Дії інженера кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права. Наразі триває досудове розслідування.

Хабар у "Київводоканалі" — у столиці викрили корупційну схему - фото 2
Гроші на місці затримання. Фото: скриншот

Нагадаємо, що до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Шевченківської райдержадміністрації Києва. Слідство встановило, що під час проведення ремонтів у шкільних укриттях він допустив переплату, яка перевищила 1,8 млн гривень.

А також на Київщині викрили масштабні корупційні схеми. Правоохоронці вже повідомили про підозру 42 особам, серед яких опинилися як місцеві депутати, так і посадовці органів влади.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
