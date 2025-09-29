Хабар у "Київводоканалі" - у столиці викрили корупційну схему

Затримання фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили схему швидкого підключення будівлі до водопостачання за чималий хабар. Прокуратура повідомила про підозру головному інженеру ПрАТ "АК "Київводоканал", який вимагав гроші за прискорення процедури.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram у понеділок, 29 вересня.

Пост Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, представник власника будівлі у Деснянському районі звернувся до посадовця, аби з’ясувати, як підключити приміщення до системи водопостачання. Йому пояснили, що офіційний процес може тривати від шести місяців до року. Водночас інженер запропонував "спростити завдання" за 450 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання першої частини хабара — 225 тисяч гривень. Другу половину він мав отримати після погодження необхідної документації керівництвом компанії.

Дії інженера кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права. Наразі триває досудове розслідування.

Гроші на місці затримання. Фото: скриншот

Нагадаємо, що до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Шевченківської райдержадміністрації Києва. Слідство встановило, що під час проведення ремонтів у шкільних укриттях він допустив переплату, яка перевищила 1,8 млн гривень.

А також на Київщині викрили масштабні корупційні схеми. Правоохоронці вже повідомили про підозру 42 особам, серед яких опинилися як місцеві депутати, так і посадовці органів влади.