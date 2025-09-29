Взятка в "Киевводоканале" - в столице разоблачили коррупционную схему

Задержание фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили схему быстрого подключения здания к водоснабжению за немалую взятку. Прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру ЧАО "АК "Киевводоканал", который требовал деньги за ускорение процедуры.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram в понедельник, 29 сентября.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, представитель владельца здания в Деснянском районе обратился к чиновнику, чтобы выяснить, как подключить помещение к системе водоснабжения. Ему объяснили, что официальный процесс может длиться от шести месяцев до года. В то же время инженер предложил "упростить задачу" за 450 тысяч гривен.

Правоохранители задержали чиновника во время получения первой части взятки — 225 тысяч гривен. Вторую половину он должен был получить после согласования необходимой документации руководством компании.

Действия инженера квалифицированы по ч. 3 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Деньги на месте задержания. Фото: скриншот

Напомним, что в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника Шевченковской райгосадминистрации Киева. Следствие установило, что во время проведения ремонтов в школьных укрытиях он допустил переплату, которая превысила 1,8 млн гривен.

А также на Киевщине разоблачили масштабные коррупционные схемы. Правоохранители уже сообщили о подозрении 42 лицам, среди которых оказались как местные депутаты, так и должностные лица органов власти.