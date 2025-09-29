Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев За воду 450 тыс. грн — в Киевводоканале раскрыли схему коррупции

За воду 450 тыс. грн — в Киевводоканале раскрыли схему коррупции

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 16:48
Взятка в "Киевводоканале" - в столице разоблачили коррупционную схему
Задержание фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили схему быстрого подключения здания к водоснабжению за немалую взятку. Прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру ЧАО "АК "Киевводоканал", который требовал деньги за ускорение процедуры.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram в понедельник, 29 сентября.

Реклама
Читайте также:
Хабар у "Київводоканалі" — у столиці викрили корупційну схему - фото 1
Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, представитель владельца здания в Деснянском районе обратился к чиновнику, чтобы выяснить, как подключить помещение к системе водоснабжения. Ему объяснили, что официальный процесс может длиться от шести месяцев до года. В то же время инженер предложил "упростить задачу" за 450 тысяч гривен.

Правоохранители задержали чиновника во время получения первой части взятки — 225 тысяч гривен. Вторую половину он должен был получить после согласования необходимой документации руководством компании.

Действия инженера квалифицированы по ч. 3 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Хабар у "Київводоканалі" — у столиці викрили корупційну схему - фото 2
Деньги на месте задержания. Фото: скриншот

Напомним, что в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника Шевченковской райгосадминистрации Киева. Следствие установило, что во время проведения ремонтов в школьных укрытиях он допустил переплату, которая превысила 1,8 млн гривен.

А также на Киевщине разоблачили масштабные коррупционные схемы. Правоохранители уже сообщили о подозрении 42 лицам, среди которых оказались как местные депутаты, так и должностные лица органов власти.

Киев коррупция взятка вода столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации