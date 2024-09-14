У Подільському та Святошинському районі Києва дадуть назви двом паркам

Парк у Києві. Ілюстративне фото: kyivvlada

У Києві планують присвоїти назви двом безіменним паркам. Йдеться про парки у Подільському та Святошинському районах.

Про це повідомила пресслужба Київської міськради.

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Назви для парків у Києві

За словами депутатки Юлії Ярмоленко, спільно з мешканцями Києва продовжують ухвалювати рішення щодо перейменувань міських об'єктів.

"Ми не тільки намагаємося прикрасити наше місто новими зеленими зонами, але й відзначити особистості, які зробили значний внесок у розвиток Києва та нашої країни", — сказала вона.

Так, парку біля кінотеатру Шевченка у Подільському районі планують присвоїти назву "Гірка Крістера", а парку на вулиці Михайла Котельникова у Святошинському районі — на честь загиблого на війні військовослужбовця Михайла Реуцького.

Відповідні проєкти рішення були підтримані під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування та міжнародних зв'язків.