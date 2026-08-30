Експерт назвав терміни завершення захисту київських ТЕЦ

Київська ТЕЦ-6. Ілюстративне фото: КМДА

На двох київських ТЕЦ уже будують об’єкти захисту. На одній із них роботи планують завершити до кінця вересня, на другій — у жовтні-листопаді. Водночас голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин вважає, що значні кошти доцільніше спрямовувати на децентралізовану генерацію та теплопостачання.

Про це в розмові з журналісткою Новини.LIVE Ясею Лепкою розповів голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин.

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Коли завершать захист київських ТЕЦ

За словами Сергія Сухомлина, Кабінет Міністрів доручив побудувати об’єкти захисту на двох київських ТЕЦ. На одній із них роботи мають завершити до кінця вересня, тоді як на другій, де захисні споруди значно більші, будівництво триватиме орієнтовно до жовтня-листопада.

Сухомлин зазначив, що такі споруди необхідні для того, щоб інфраструктура ТЕЦ могла працювати та не була знищена внаслідок ударів.

Водночас голова Агентства відновлення заявив, що особисто не став би вкладати мільярди гривень у відновлення великих ТЕЦ у Києві. На його думку, значні кошти та потужності, зосереджені в одному місці, можуть бути знищені одним або двома ударами балістичних ракет.

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Пояснюючи свою позицію, Сухомлин зазначив, що ці кошти можна було б спрямувати на розвиток децентралізованої генерації та теплопостачання.

"На мою думку, я б не робив цього, бо це мільярди-мільярди гривень, які знаходяться в одному місті, які можуть бути знищені одним ударом балістичної ракети чи двома ударами балістичної ракети", — пояснив експерт.

Децентралізоване теплопостачання в зоні ТЕЦ-4

Окремо Сухомлин розповів про роботу Агентства відновлення в зоні ТЕЦ-4. За його словами, уряд доручив відомству побудувати там децентралізовану систему теплопостачання.

Він зазначив, що роботи тривають фактично цілодобово. Їх розпочали близько місяця тому після того, як Агентство чекало на виділення земельних ділянок Києвом, питання щодо яких проходило кілька сесій.

Нові об’єкти розташовуватимуться майже під землею та забезпечуватимуть теплом зону ТЕЦ-4. Частину з них планують завершити в листопаді, інші — у грудні.

За словами Сухомлина, після завершення будівництва об’єкти мають бути готові до підключення та подачі тепла Києву.

Новини.LIVE інформували, що киянам варто готуватися до можливого тривалого відключення опалення взимку через ризик нових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Експерт Олег Попенко попередив, що навіть повне відновлення ТЕЦ не гарантує захисту Києва від перебоїв із теплом. За його словами, місто у найгіршому випадку може залишитися без опалення на тижні або навіть місяці.

Новини.LIVE також писали, що експерт Юрій Корольчук попередив, що цієї зими температура в оселях киян може становити близько +12...+15°C. За його словами, через пошкодження ТЕЦ столична генерація тепла не зможе відновитися до попередніх показників. Зокрема, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 можуть працювати на рівні до 70% потужності, а ТЕЦ-4 — до 50%.