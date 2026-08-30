Эксперт назвал сроки завершения защиты киевских ТЭЦ

Киевская ТЭЦ-6. Иллюстративное фото: КГГА

На двух киевских ТЭЦ уже ведется строительство защитных сооружений. На одной из них работы планируется завершить до конца сентября, на второй — в октябре-ноябре. В то же время глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин считает, что значительные средства целесообразнее направлять на децентрализованную генерацию и теплоснабжение.

Об этом в беседе с журналисткой Новини.LIVE Ясей Лепкой сообщил глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин.

Реклама

Когда завершится строительство защитных сооружений на киевских ТЭЦ

По словам Сергея Сухомлина, Кабинет Министров поручил построить защитные сооружения на двух киевских ТЭЦ. На одной из них работы должны завершиться до конца сентября, тогда как на второй, где защитные сооружения значительно больше,строительство продлится ориентировочно до октября-ноября.

Сухомлин отметил, что такие сооружения необходимы для того, чтобы инфраструктура ТЭЦ могла работать и не была уничтожена в результате ударов.

В то же время глава Агентства восстановления заявил, что лично не стал бы вкладывать миллиарды гривен в восстановление крупных ТЭЦ в Киеве. По его мнению, значительные средства и мощности, сосредоточенные в одном месте, могут быть уничтожены одним или двумя ударами баллистических ракет.

Читайте также:

Объясняя свою позицию, Сухомлин отметил, что эти средства можно было бы направить на развитие децентрализованной генерации и теплоснабжения.

"На мой взгляд, я бы не стал этого делать, потому что речь идет о миллиардах-миллиардах гривен, которые находятся в одном городе и могут быть уничтожены одним ударом баллистической ракеты или двумя ударами баллистической ракеты", — пояснил эксперт.

Децентрализованное теплоснабжение в зоне ТЭЦ-4

Отдельно Сухомлин рассказал о работе Агентства восстановления в зоне ТЭЦ-4. По его словам, правительство поручило ведомству построить там децентрализованную систему теплоснабжения.

Он отметил, что работы ведутся фактически круглосуточно. Их начали около месяца назад после того, как Агентство дождалось выделения земельных участков Киевом, вопрос о которых рассматривался на нескольких сессиях.

Новые объекты будут располагаться почти под землей и обеспечивать теплом зону ТЭЦ-4. Часть из них планируется завершить в ноябре, остальные — в декабре.

По словам Сухомлина, после завершения строительства объекты должны быть готовы к подключению и подаче тепла в Киев.

Новини.LIVE сообщали, что киевлянам стоит готовиться к возможному длительному отключению отопления зимой из-за риска новых ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Эксперт Олег Попенко предупредил, что даже полное восстановление ТЭЦ не гарантирует защиту Киева от перебоев с теплом. По его словам, в худшем случае город может остаться без отопления на неделю или даже на месяц.

Новини.LIVE также сообщали, что эксперт Юрий Корольчук предупредил: этой зимой температура в домах киевлян может составлять около +12...+15 °C. По его словам, из-за повреждений ТЭЦ столичная генерация тепла не сможет восстановиться до прежних показателей. В частности, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 могут работать на уровне до 70% мощности, а ТЭЦ-4 — до 50%.