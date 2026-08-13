РНБО може надати дозвіл на вирубку дерев на Теремках у Києві

Дерева, які вирубали на Теремках у Києві. Фото: Поліна Паламарчук/Суспільне Новини

У Києві можуть вирубати дерева на Теремках, якщо на це надасть дозвіл Рада національної безпеки та оборони (РНБО). Має бути відповідний розпорядчий акт. У влади є повноваження для ухвалення рішення щодо вирубки зелених насаджень. Щоправда, чи надавала РНБО дозвіл на вирубку, наразі невідомо, адже плану стійкості немає у відкритому доступі.

Про це в ефірі "Київського часу" в середу, 12 серпня, повідомив член громадської ради КМДА Дмитро Калько.

Рішення щодо долі дерев на Теремках може ухвалити РНБО

За словами експерта, план стійкості активно обговорюють, але наразі це документ із невідомим змістом. Якщо РНБО вирішить надати дозвіл на знищення дерев, зелені насадження вирубають.

"Є така в нас стаття 19 Конституції. Згідно з нею, суб'єкти владних повноважень діють виключно в межах того способу, який передбачений законом. Під законом найчастіше маються на увазі й підзаконні нормативні акти", — зазначив адвокат.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що у Голосіївському районі Києва виникла суперечка через вирубку дерев. На Теремках планують прокласти резервну тепломережу. Місцеві мешканці намагалися зупинити роботи — між протестувальниками та правоохоронцями стався конфлікт.

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Також Новини.LIVE писав, що 8 серпня в Києві близько 200 людей вийшли на протест проти вирубки дерев у Теремках. Після мітингу зелені насадження кілька днів не чіпали. Роботи не проводили до 11 серпня.