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Главная Киев СНБО может разрешить вырубку деревьев в Киеве

СНБО может разрешить вырубку деревьев в Киеве

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 01:24
СНБО может дать разрешение на вырубку деревьев на Теремках в Киеве
Деревья, вырубленные в районе Теремки в Киеве. Фото: Полина Паламарчук/Суспільне Новини

В Киеве могут вырубить деревья на Теремках, если на это даст разрешение Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Должен быть принят соответствующий распорядительный акт. У властей есть полномочия для принятия решения о вырубке зеленых насаждений. Правда, давал ли СНБО разрешение на вырубку, пока неизвестно, ведь план устойчивости отсутствует в открытом доступе.

Об этом в эфире программы "Київський час" в среду, 12 августа, сообщил член общественного совета КГГА Дмитрий Калько.

Решение о судьбе деревьев на Теремках может принять СНБО

По словам эксперта, план устойчивости активно обсуждается, но пока это документ с неизвестным содержанием. Если СНБО решит дать разрешение на уничтожение деревьев, зеленые насаждения вырубят.

"У нас есть статья 19 Конституции. Согласно ей, субъекты властных полномочий действуют исключительно в рамках того порядка, который предусмотрен законом. Под законом чаще всего подразумеваются и подзаконные нормативные акты", — отметил адвокат.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Голосеевском районе Киева возник спор из-за вырубки деревьев. На Теремках планируют проложить резервную теплосеть. Местные жители пытались остановить работы — между протестующими и правоохранителями произошел конфликт.

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Также Новини.LIVE писал, что 8 августа в Киеве около 200 человек вышли на протест против вырубки деревьев на Теремках. После митинга зеленые насаждения несколько дней не трогали. Работы не проводили до 11 августа.

СНБО Киев закон деревья теплоснабжение
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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