Володимир Прокопів з КМДА отримав підозру від поліції та СБУ в організації схеми переправлення ухилянтів

Володимиру Прокопіву вручають підозру. Фото: Хрещатик 36

У четвер, 17 квітня, працівники поліції та СБУ оголосили про підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву. Його звинувачують в організації схеми переправлення призовників через держкордон України.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Реклама

Читайте також:

Підозра Прокопіву

За інформацією правоохоронців, посадовець сприяв виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон, оформляючи їх як водіїв бензовозів від приватної компанії. Формально фірма нібито мала постачати дизельне пальне для потреб ЗСУ та гуманітарної допомоги в Києві.

"Слідством встановлено, що фірма, від імені якої надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мала транспортних засобів та ліцензії на провадження господарської діяльності", — йдеться у повідомленні.

Вручення підозри. Фото: Нацполіція

В поліції додають, що у деяких "працівників" фірми були відсутні посвідчення прав водія відповідної категорії або вони взагалі не були працевлаштовані.

"За вказівкою фігуранта, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи "Шлях" було внесено відомості про більше ніж 30 чоловіків призовного віку, які, не маючи на те законних підстав, перетнули кордон України", — підсумували правоохоронці.

Посадовцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

Прокопів ознайомлюється з підозрою. Фото: Нацполіція

Після вручення підозри Прокопів заявив у Facebook, що не відкидає звинувачень, але вважає їх частиною підготовки до виборів.

"Сьогодні мені вручили підозру за абсурдним звинуваченням, що я незаконно переправляв військовозобовʼязаних за кордон. Не майте жодного сумніву, що справа суто політична", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Прокопіва у Facebook

Раніше повідомлялося, що заступник мера Києва Володимир Прокопів подав заяву на звільнення після журналістського розслідування Bihus.Info про його майно.

Згодом з’явилась інформація, що двоє осіб, пов’язаних із Прокопівим, через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.

Пізніше Київська міська прокуратура підтвердила причетність посадовця до приватизації приміщення на території "Експоцентру України" — за даними слідства, об’єкт був проданий за заниженою вартістю.