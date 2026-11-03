Заворушення в Петропавлівській Борщагівці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький висловився про інцидент в Петропавлівській Борщагівці Київської області 2 листопада. За його словами, ситуація показала колапс правоохоронної системи.

Про це Станіслав Броневицький повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Події в Петропавлівській Борщагівці

"Вчора подавалася інформація таким чином, що люди, які знаходяться в будинку, це люди, які пішли в самовільне залишення військової частини. І саме там такий хаотичний начебто пункт дислокації тих людей, які "відловлені" з вулиць", — зазначив Броневицький.

За його словами, такими особами повинна займатися Військова служба правопорядку. Крім того, злочинами, які вчиняються військовослужбовцями, повинне займатися Державне бюро розслідувань.

Колишній прокурор САП заявив, що ситуація в Петропавлівській Борщагівці показала певний колапс правоохоронної системи.

Читайте також:

За його словами, коли ситуація почала розкручуватися по довільному сценарію, то можна було побачити, що на місці немає правоохоронці, які б змогли втримати ситуацію та припинити правопорушення.

"Я не говорю про правопорушення з боку військовослужбовців і що вони вчинялися, бо ДБР, я думаю, нехай перевірить і нехай надасть оцінку. Але і тими особами, які перебували по той бік паркану, тобто ті люди, які порушували громадський порядок, ті люди, які знищували майно працівників поліції, ті особи, які принижували честь і гідність працівників поліції, обкидуючи їх яйцями, а фактично, що робили на місці працівники поліції? Вони забезпечували громадський порядок, тобто виконували вказівку і наказ, який отримали від свого керівництва", — каже Броневицький.

Він наголосив на необхідності всебічного правового розслідування ситуації. Зокрема, потрібно встановити, чому військовослужбовців утримували в приватному будинку, з яких причин їх не доправили до військових частин і чому їм обмежували доступ до медичної допомоги.

Як писали Новини.LIVE, журналісти з’ясували, ким є чоловік у медичній формі, який фігурував у подіях 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці. Це 36-річний мешканець столиці Віктор Єна. Раніше щодо нього порушували кримінальні провадження за фактами самовільного залишення військової частини та шахрайства. Водночас знайти підтвердження того, що чоловік має медичну освіту, не вдалося.

А командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів, чому травмовані військовослужбовці перебували в будівлі у Петропавлівській Борщагівці, а не в медичному закладі.