Зеленський: через відсутність ракет цієї ночі вдалося збити лише одну балістичну ракету

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Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

З ночі у Києві та області тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару. Багато пожеж було в місті – сім районів постраждали. І, як зазвичай, росіяни вдарили по звичайних житлових будинках. Пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об’єкти інфраструктури. Станом на зараз відомо, що дев’ять людей загинули через цю атаку. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Всім, кому необхідно, медики надають допомогу.

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних, та 185 ударних дронів різних типів. Головна ціль – Київ. Але били й по Дніпровщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині. Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до "петріотів". І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя.

Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати й зупинити в Україні. Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв. Дякую всім, хто працює, щоб наш захист міцнішав.



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