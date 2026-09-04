Зеленський заявив про підготовку відповіді на удари РФ

Зеленський: географію відповіді на удари РФ уже визначили
Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку активних дій у відповідь на російські удари. Відповідну доповідь глава держави отримав від керівника СБУ Олександра Поклада. За словами Зеленського, українська сторона вже визначила географію майбутньої відповіді.
Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Зеленський отримав доповідь від Поклада
"Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат", — зазначив Зеленський.
Раніше в СБУ повідомили, що російський дрон цілеспрямовано атакував будівлю Центрального управління Служби безпеки України в Києві.
Безпілотник був спрямований у кабінет т.в.о. керівника СБУ Олександра Поклада, однак він не постраждав.
У Службі безпеки наголосили, що пошкоджену будівлю відновлять, а Росія отримає відповідь у вигляді нових спецоперацій, викриття агентурних мереж та знищення російських військових.
Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки у Шевченківському районі столиці постраждали 12 людей.
Дев’ятьох поранених госпіталізували до міських лікарень. Двоє з них перебувають у важкому стані.
Як повідомляли Новини.LIVE, 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, неподалік Софійського собору. Дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника Служби безпеки України.
Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається зірвати мирний процес. Він також прокоментував можливий зв’язок російської атаки по Жулянах у Києві з потенційним візитом американських посланців до України.