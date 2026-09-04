Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Зеленський: географію відповіді на удари РФ уже визначили

Зеленський: географію відповіді на удари РФ уже визначили

Ua ru
4 вересня 2026 19:28
Зеленський заявив про підготовку відповіді на удари РФ
Володимир Зеленський і Олександр Поклад. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку активних дій у відповідь на російські удари. Відповідну доповідь глава держави отримав від керівника СБУ Олександра Поклада. За словами Зеленського, українська сторона вже визначила географію майбутньої відповіді.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський отримав доповідь від Поклада

"Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат", — зазначив Зеленський.

Раніше в СБУ повідомили, що російський дрон цілеспрямовано атакував будівлю Центрального управління Служби безпеки України в Києві.

Зеленський: географію відповіді на удари РФ уже визначили - фото 1
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Безпілотник був спрямований у кабінет т.в.о. керівника СБУ Олександра Поклада, однак він не постраждав.
У Службі безпеки наголосили, що пошкоджену будівлю відновлять, а Росія отримає відповідь у вигляді нових спецоперацій, викриття агентурних мереж та знищення російських військових.

Читайте також:

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки у Шевченківському районі столиці постраждали 12 людей.

Зеленський: географію відповіді на удари РФ уже визначили - фото 2
Повідомлення Кличка. Фото: скриншот

Дев’ятьох поранених госпіталізували до міських лікарень. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, неподалік Софійського собору. Дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника Служби безпеки України.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається зірвати мирний процес. Він також прокоментував можливий зв’язок російської атаки по Жулянах у Києві з потенційним візитом американських посланців до України.

Володимир Зеленський СБУ дрони війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації