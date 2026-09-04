Зеленський заявив про підготовку відповіді на удари РФ

Володимир Зеленський і Олександр Поклад. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку активних дій у відповідь на російські удари. Відповідну доповідь глава держави отримав від керівника СБУ Олександра Поклада. За словами Зеленського, українська сторона вже визначила географію майбутньої відповіді.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський отримав доповідь від Поклада

"Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат", — зазначив Зеленський.

Раніше в СБУ повідомили, що російський дрон цілеспрямовано атакував будівлю Центрального управління Служби безпеки України в Києві.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Безпілотник був спрямований у кабінет т.в.о. керівника СБУ Олександра Поклада, однак він не постраждав.

У Службі безпеки наголосили, що пошкоджену будівлю відновлять, а Росія отримає відповідь у вигляді нових спецоперацій, викриття агентурних мереж та знищення російських військових.

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Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки у Шевченківському районі столиці постраждали 12 людей.

Повідомлення Кличка. Фото: скриншот

Дев’ятьох поранених госпіталізували до міських лікарень. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, неподалік Софійського собору. Дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника Служби безпеки України.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається зірвати мирний процес. Він також прокоментував можливий зв’язок російської атаки по Жулянах у Києві з потенційним візитом американських посланців до України.