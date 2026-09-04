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Главная Киев Зеленский: географию ответа на удары РФ уже определили

Зеленский: географию ответа на удары РФ уже определили

Ua ru
4 сентября 2026 19:28
Зеленский заявил о подготовке ответа на удары РФ
Владимир Зеленский и Александр Поклад. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке активных ответных мер на российские удары. Соответствующий доклад глава государства получил от руководителя СБУ Александра Поклада. По словам Зеленского, украинская сторона уже определила географию будущего ответа.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский получил доклад от Поклада

"Географию ответа определили. Время будет выбрано так, чтобы был результат", — отметил Зеленский.

Ранее в СБУ сообщили, что российский дрон целенаправленно атаковал здание Центрального управления Службы безопасности Украины в Киеве.

Зеленський: географію відповіді на удари РФ уже визначили - фото 1
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Беспилотник был направлен в кабинет и.о. главы СБУ Александра Поклада, однако он не пострадал.
В Службе безопасности подчеркнули, что поврежденное здание восстановят, а Россия получит ответ в виде новых спецопераций, разоблачения агентурных сетей и уничтожения российских военных.

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В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в Шевченковском районе столицы пострадали 12 человек.

Зеленский: географию ответа на удары РФ уже определили - фото 2
Сообщение Кличко. Фото: скриншот

Девять раненых госпитализировали в городские больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 сентября российский беспилотник поразил центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, недалеко от Софийского собора. Дрон был направлен непосредственно в кабинет руководителя Службы безопасности Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия пытается сорвать мирный процесс. Он также прокомментировал возможную связь российской атаки на Жуляны в Киеве с потенциальным визитом американских представителей в Украину.

Владимир Зеленский СБУ дроны война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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