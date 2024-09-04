У Києві запроваджено карантин — яка небезпека для місцевих

Боротьба з амброзією. Фото ілюстративне: dnepr.express/ua

У Києві запровадили карантин. Причиною є виявлення амброзії полинолистої, її пилок спричиняє масові алергічні захворювання.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації.

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Карантин охоплює всю територію столиці та включає комплекс спеціальних заходів для знищення осередків амброзії та запобігання її подальшому поширенню. Йдеться про:

знищення рослини шляхом виривання та спалювання, а при сильному засміченні — скошування або виривання з корінням;

створення фітоценозів із багаторічних трав, здатних пригнічувати амброзію полинолисту;

використання хімічних засобів боротьби.

Однак при використанні хімічних засобів передбачається застосування лише тих гербіцидів, які офіційно дозволені в Україні.

Що відомо про рослину

Амброзія полинолиста — однорічна рослина, яка може виростати до 2 метрів у висоту. Вона має характерне розсічене листя та дрібні зеленуваті квіти, що утворюють суцвіття у вигляді колосків.

Амброзія. Фото: Wikipedia

Розмножується амброзія насінням, яке може залишатися життєздатним у ґрунті від 5 до 40 років. Одна рослина здатна виробити до 50 тисяч насінин за сезон. Воно розноситься вітром, водою, а також через тварин і людей.