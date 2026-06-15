Зеленський назвав причину, чому Путін не атакував Україну попередніми днями

Президент Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський вважає невипадковим збігом масовану російську атаку по Україні та привітання, яке Володимир Путін адресував президенту США Дональду Трампу з нагоди дня народження. На думку глави держави, Кремль міг свідомо відкласти удар до завершення контакту між лідерами. Також Зеленський припустив, що Росія кілька днів готувала атаку та чекала на зручний момент для її проведення.

Про це Зеленський заявив після огляду наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі, передає журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Зеленський пов’язав обстріл Києва із розмовою Трампа та Путіна

За словами Зеленського, якби масований обстріл відбувся до привітання Трампа, тема російської атаки могла б стати предметом обговорення під час контактів між Москвою та Вашингтоном.

"Путін, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента США і після цього абсолютно цинічно завдав масованої атаки по Україні", — сказав глава держави.

Президент також зазначив, що російська сторона заздалегідь накопичувала необхідні ресурси для проведення масштабного удару. На його переконання, рішення про час атаки було ретельно прорахованим.

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Водночас на запитання журналістів, що б він хотів сказати Путіну після чергового російського обстрілу, Зеленський відповів коротко: "Ми ще скажемо".

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 15 червня російські окупанти завдали комбінованого удару по столиці, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також зафіксовані значні руйнування. Зокрема, пошкоджено територію Києво-Печерської лаври.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на даху Успенського собору. Крім того, серед пошкоджених об'єктів опинилася кіностудія імені Олександра Довженка. Вогонь знищив костюмерний цех, де зберігалася найбільша в Україні колекція.