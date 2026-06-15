Зеленский назвал причину, по которой Путин не напал на Украину в последние дни

Президент Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский считает неслучайным совпадением массированную российскую атаку на Украину и поздравление, которое Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу по случаю дня рождения. По мнению главы государства, Кремль мог сознательно отложить удар до завершения контакта между лидерами. Также Зеленский предположил, что Россия несколько дней готовила атаку и ждала удобного момента для ее проведения.

Об этом Зеленский заявил после осмотра последствий российского удара по Киево-Печерской лавре, передает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Зеленский связал обстрел Киева с разговором Трампа и Путина

По словам Зеленского, если бы массированный обстрел произошел до поздравления Трампа, тема российской атаки могла бы стать предметом обсуждения во время контактов между Москвой и Вашингтоном.

"Путин, как всегда, абсолютно цинично поздравил президента США и после этого абсолютно цинично нанес массированный удар по Украине", — сказал глава государства.

Президент также отметил, что российская сторона заранее накапливала необходимые ресурсы для проведения масштабного удара. По его убеждению, решение о времени атаки было тщательно просчитано.

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В то же время на вопрос журналистов, что бы он хотел сказать Путину после очередного российского обстрела, Зеленский ответил кратко: "Мы еще скажем".

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли комбинированный удар по столице, применив ракеты и беспилотники. В результате атаки погибли два человека, также зафиксированы значительные разрушения. В частности, повреждена территория Киево-Печерской лавры.

В результате обстрела возник пожар на крыше Успенского собора. Кроме того, среди поврежденных объектов оказалась киностудия имени Александра Довженко. Огонь уничтожил костюмерный цех, где хранилась крупнейшая в Украине коллекция.