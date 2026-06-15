Зеленський: Україна отримала додаткові ракети до Patriot

Термінова новина

Україна нещодавно отримала й розгорнула пакет ракет до Patriot. Завдяки отриманим ракетам українські сили ППО змогли під час нічного обстрілу ефективніше протидіяти повітряним загрозам, зокрема балістичним цілям. Проте після використання цих ракет Україна має працювати над поповненням запасів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після огляду наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі, передає журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Проте президент наголосив, що наявних ресурсів недостатньо для повного захисту від усіх засобів повітряного нападу, які застосовує Росія.

Зеленський зазначив, що після використання отриманого боєкомплекту Україна знову потребуватиме поповнення запасів ракет до Patriot. Він наголосив, що питання посилення протиповітряної оборони залишається одним із ключових у перемовинах із партнерами.

"Був у нас пакет ракет для Patriot, нещодавно його було доставлено в Україну. Слава Богу, був цей пакет. Було достатньо збито балістики, але, бачте, не всі дрони були збиті", – сказав він.

Читайте також:

Новина доповнюється