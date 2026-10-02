Володимир Зеленський: Путін хоче змусити киян покинути столицю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилює удари по Києву, зокрема напередодні проміжних виборів у США. За його словами, мета російського керівництва — продемонструвати силу, занурити Україну в хаос та змусити людей, особливо киян, залишити столицю.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю іспанській газеті El País, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський розповів про мету ударів по Києву

За словами президента, він попереджав американських переговорників, що під час виборів у США та після них Росія може здійснювати масовані атаки, спрямовані насамперед по цивільному населенню.

"Їхня мета — змусити українців покинути Київ. Вони справді прагнули цього ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Пам’ятаєте, у 2022 році це було їхнім завданням? Змусити людей — простих громадян — залишити столицю, щоб показати: немає столиці — немає й країни", — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Росія, на його думку, намагається максимально ескалувати війну.

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Україна шукає додаткові кошти

Водночас Зеленський наголосив, що Україна — це не лише столиця, хоча Київ залишається міцним.

Президент також заявив, що українська влада шукає додаткові кошти для протидії російській агресії, однак ресурсів все ще недостатньо.

За його словами, Китай, Індія та інші країни допомагають Росії обходити західні санкції. Окремо він згадав Іран, який, за словами Зеленського, допомагає Росії своїми знаннями та технологіями, зокрема у сфері безпілотників.

"Китай, Індія та інші країни, дуже допомагають йому [Путіну — ред.] протистояти санкціям. Так, це правда. Ми маємо бути відкритими в цьому. І вони допомагають також з технікою, і іранці, ви знаєте, діляться досвідом цієї війни. Зокрема знаннями про дрони", — додав Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що після ударів російських безпілотників по Південному мосту в Києві мали екстрено зібрати Раду оборони столиці. На засіданні планували розглянути ситуацію з рухом транспорту мостами та можливість його відновлення з урахуванням безпекової ситуації.

Також Новини.LIVE писав про влучання російського безпілотника у 25-поверховий будинок у Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки загинула 24-річна жінка, ще двоє людей постраждали, а на верхніх поверхах будинку виникла пожежа.