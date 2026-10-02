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Главная Киев Зеленский: Путин хочет заставить киевлян покинуть столицу

Зеленский: Путин хочет заставить киевлян покинуть столицу

Ua ru
2 октября 2026 15:56
Владимир Зеленский: Путин хочет заставить киевлян покинуть столицу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия усиливает удары по Киеву, в частности накануне промежуточных выборов в США. По его словам, цель российского руководства — продемонстрировать силу, погрузить Украину в хаос и заставить людей, особенно киевлян, покинуть столицу.

Об этом Зеленский рассказал в интервью испанской газете El País, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский рассказал о цели ударов по Киеву

По словам президента, он предупреждал американских переговорщиков, что во время выборов в США и после них Россия может осуществлять массированные атаки, направленные прежде всего на гражданское население.

"Их цель — заставить украинцев покинуть Киев. Они действительно стремились к этому еще в самом начале полномасштабного вторжения. Помните, в 2022 году это было их задачей? Заставить людей — простых граждан — покинуть столицу, чтобы показать: нет столицы — нет и страны", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Россия, по его мнению, пытается максимально эскалировать войну.

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Украина ищет дополнительные средства

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина — это не только столица, хотя Киев остается крепким.

Президент также заявил, что украинские власти ищут дополнительные средства для противодействия российской агрессии, однако ресурсов по-прежнему недостаточно.

По его словам, Китай, Индия и другие страны помогают России обходить западные санкции. Отдельно он упомянул Иран, который, по словам Зеленского, помогает России своими знаниями и технологиями, в частности в сфере беспилотников.

"Китай, Индия и другие страны очень помогают ему [Путину — ред.] противостоять санкциям. Да, это правда. Мы должны быть откровенными в этом. И они помогают также с техникой, и иранцы, как вы знаете, делятся опытом этой войны. В частности, знаниями о дронах", — добавил Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что после ударов российских беспилотников по Южному мосту в Киеве планировалось экстренно созвать Совет обороны столицы. На заседании планировалось рассмотреть ситуацию с движением транспорта по мостам и возможность его возобновления с учетом обстановки безопасности.

Также Новини.LIVE писал о попадании российского беспилотника в 25-этажный дом в Дарницком районе Киева. В результате атаки погибла 24-летняя женщина, ещё два человека пострадали, а на верхних этажах дома возник пожар.

Владимир Зеленский Киев владимир путин разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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