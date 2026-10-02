Через удари по Південному мосту в Києві збереться Рада оборони

Наслідки атаки по Південному мосту в Києві. Фото: ДСНС

У Києві пообіді 2 жовтня екстрено збереться Рада оборони міста. На засіданні мають розглянути ситуацію з рухом мостами столиці після ударів російських безпілотників по Південному мосту та ухвалити рішення щодо подальшої організації транспорту.

Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації МВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми-Україна", інформує Новини.LIVE.

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Що відбувається з мостами Києва

За словами Катерини Поп, міст Патона наразі працює в обох напрямках. Водночас заїзд із правого на лівий берег дозволений лише з боку бульвару Миколи Міхновського.

З інших заїздів транспорт до мосту не допускають.

Південний міст пошкоджений після ударів

За словами речниці КМВА, фахівці нині оцінюють пошкодження Південного мосту, який зазнав кількох влучань російських безпілотників.

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За попередніми даними, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену.

Які рішення ухвалять

Усі зібрані дані щодо стану мостів передадуть на екстрене засідання Ради оборони Києва. Там мають визначити подальшу організацію руху транспорту з урахуванням безпекової ситуації.

Також розглянуть можливість покращення транспортного сполучення або часткового дублювання маршрутів наземним транспортом. Детальну інформацію про рух мостами столиці на найближчий тиждень очікують після засідання.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що через обмеження руху мостами Києва 2 жовтня утворилися масштабні затори. Переїзд між лівим і правим берегами подекуди займав понад дві години, а громадський транспорт курсував зі змінами та затримками.

Також Новини.LIVE писав про транспортний колапс у столиці після ударів по Південному мосту. Переправу повністю закрили для проїзду, а на мостах Патона та Метро запровадили додаткові обмеження, через що кияни масово шукали альтернативні способи пересування.