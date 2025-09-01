Зеленський відвідав школу на Київщині 1 вересня

Президент України Володимир Зеленський в одній зі шкіл Київщини 1 вересня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

У понеділок, 1 вересня, Президент України Володимир Зеленський завітав на перший дзвоник до однієї зі шкіл у Київській області. Глава держави поспілкувався з дітьми та вчителями.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський завітав на перший дзвоник до школярів

"Сьогодні в Україні розпочався новий навчальний рік. Мільйони дітей здобуватимуть знання офлайн і онлайн. І перший дзвоник завжди особливий: це початок нових знань, нових мрій і нових досягнень. Сьогодні разом зі школярами однієї зі шкіл на Київщині розділив цю атмосферу", — повідомив президент.

А також додав, що поспілкувався з дітьми й вчителями. Глава держави зазначив, що у школі є все для безпечного, комфортного й цікавого навчання.

"Тут подбали й про безбар’єрність. Це дуже важливо. Саме так маємо підтримувати наших дітей, допомагати їм і створювати умови, в яких діти хочуть вчитися, розвиватися та мріють про велике. Дякую всім, хто працює саме так. Кожному й кожній у сфері освіти", — резюмував Зеленський.

