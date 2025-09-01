Перший дзвоник 2025 — як почався навчальний рік у Києві

Перший дзвоник у 96-й школі в Києві Фото: Новини.LIVE

Кожного року 1 вересня відзначають День знань. Сьогодні тисячі школярів розпочали навчальний рік та провели святкові лінійки.

Як розпочався навчальний рік у 96 школі Києва, яка постраждала від ворожого обстрілу — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

Сьогодні у 96 школі в Києві відбулися урочистості до Дня знань. У квітні цього року навчальний заклад постраждав внаслідок обстрілу. Однак школу відремонтували коштом ЮНІСЕФ за сприяння Німеччини.

Школа №96 у Києві. Фото: Новини.LIVE

Школярі будуть навчатися у відновлених класах та вже прийшли у стіни рідної школи на перший урок.

Директорка школи Лариса Жук розповіла, що 25 квітня після обстрілів РФ у навчальному закладі було вибито 130 вікон та 48 дверей. На третьому поверсі також були зруйновані стіни, зараз там досі триває відновлення. Також постраждало деяке обладнання.

Згадуючи ту ніч, коли окупаційна армія атакувала Київ, освітянка розповіла, що в школі стоїть пожежна система Ajax і вона отримує всі сповіщення про пошкодження на телефон.

"Коли відбулося пошкодження, мені на телефон надійшов сигнал. У той час я знаходилась вдома і вже за 17 хвилин прибула на місце. Тоді укриття було переповнене, там були поранені люди, зокрема діти. Одразу приїхали рятувальники, представники Червоного Хреста, які надавали першу необхідну допомогу. В закладі освіти не було світла", — поділилась директорка школи.

Лариса Жук також додала, що найбільше її вразило, як люди допомагали не лише одне одному, а й тваринам. За її словами, у ту ніч було багато песиків, які загубили своїх господарів і бігали не лише по укриттю, а й по школі.

Вона подякувала усім благодійникам, які допомогли відновити навчальний заклад, зокрема, організації дитячого фонду ЮНІСЕФ.

Зазначимо, що це та сама школа, учні якої долучилися до допомоги мешканцям району, який постраждав і до останнього чекали на руїнах будинку на свого однокласника, який, на жаль, загинув тоді.

Нагадаємо, святкування 1 вересня у Києві перервали сирени. Дітей оперативно вивели до укриттів, щоб забезпечити безпеку під час можливих атак.

Також ми писали, що депутат пояснив, чому у столиці не будують підземні школи. За його словами, це пов'язано з поточною безпековою ситуацією.