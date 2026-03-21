Головна Київ "Погано бігаєте": жителі Вишгорода залишились без укриття через дії мера

Дата публікації: 21 березня 2026 02:02
Жителі Вишгорода залишились без укриття через дії мера
Укриття. Фото: скриншот з відео

На початку повномасштабної війни жителі Вишгорода (Київська область) власними силами розчистили підвал та використовували його як найпростіше укриття. Однак згодом через рішення мера вони його втратили і досі не мають доступу.

Про це йдеться у новому випуску журналістських розслідувань "Наша справа" журналістки Новини.LIVE Марії Гураль.

Чому мешканці Вишгорода втратили укриття

Керівниця вишгородського осередку ГО "Захист Держави" Оксана Жданова розповіла, що міський голова Олексій Момот ухвалив рішення передати приміщення в оренду Благодійному фонду "Святої Ольги".

Як виявилося, у підвалі зберігалась гуманітарна допомога, яка не лише займала простір так, що укриття стадо недоступним, але й фактично її не роздавали жителям громади.

Місцеві жителі кажуть, що після того, як інформація про ситуацію набула розголосу і до неї долучилися представники Київської обласної військової адміністрації та правоохоронних органів, гуманітарні вантажі з підвалів почали вивозити. Однак навіть після цього доступ до підвального приміщення під час повітряних тривог мешканці досі не отримали.

Окрім того, громадський активіст Владислав Дулапчій розповів, як міський голова Момот спілкувалася з мешканцями одного з будинків, коли поруч прилетів дрон "Шахед", а доступу до укриття не було.

"Коли люди прийшли в кабінет до міського голови і сказали, що ми не встигаємо добігти, він просто, поїдаючи горішки, сказав: "То ви просто погано бігаєте". Це пряма мова від міського голови", — розповів він.

Нагадаємо, що нещодавно у Вишгороді в сервісному центрі МВС відкрили укриття. Тепер під час тривоги він зможе продовжувати роботу.

Також ми писали, що в одному з укриттів на лівому березі Києва зафіксовано неналежні умови. Зокрема, там були зламані двері, погане освітлення та сміття.

Україна Київська область дрон Шахід-136 влада війна в Україні укриття
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
