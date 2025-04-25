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Зеленський вшанував памʼять загиблих у Києві через обстріл

25 квітня 2025 20:22
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський вшанував памʼять загиблих від обстрілу у Святошинському районі Києва
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 25 квітня, вшанував памʼять загиблих внаслідок російського обстрілу Києва у ніч проти 24 квітня. Йдеться про удар по будинку у Святошинському районі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Український лідер разом з іншими представниками уряду та дипломатами поклали квіти біля зруйнованого будинку в Святошинському районі Києва.

"Хотів би ще раз висловити слова співчуття і від себе особисто, і від всіх людей. На жаль, через трагічні втрати, через такий страшний удар російського агресора по наших людях, по наших цивільних людях. Прийміть ще раз мої співчуття", — наголосив Зеленський.

Російські загарбники вбили 12 людей, ще 85 — отримали поранення.

Нагадаємо, глава держави повідомив, що вшанувати памʼять загиблих киян внаслідок російського обстрілу прийшли 67 послів різних країн.

Раніше Зеленський розповів, що загарбники вдарили по Святошинському районі балістикою з Північної Кореї.

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