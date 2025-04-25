Обстріл Києва 24 квітня — Зеленський назвав, скільки послів вшанували памʼять загиблих

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 25 квітня, прибув на місце російського обстрілу Києва у ніч проти 24 квітня. За його словами, вшанувати загиблих прийшли також посли різних країн.

Про це український лідер сказав у Києві у пʼятницю, 25 квітня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Вшанування загиблих киян

Глава держави повідомив, що вшанувати памʼять загиблих у Києві прийшли 67 послів різних країн.

"Це говорить про те, що весь світ тут в Україні, тут в Києві, не погоджується з агресією Росії, не прийме і не сприймає, ніколи такого не буде, а навпаки підтримує Україну", — зазначив Зеленський.

Український лідер подякував тим країнам, які щоденно допомагають державі з системами протиповітряної оборони та ракетами для захисту життя.

"Нам ще доведеться над цим багато працювати, щоб посилити наш захист неба", — додав глава держави.

Нагадаємо, 25 квітня Зеленський зазначив, що на місці російського обстрілу Святошинського району Києва завершили рятувальні роботи. За його словами, окупанти вбили 12 людей.

Раніше глава держави повідомив, що російські загарбники завдали удару по столиці балістичною ракетою виробництва Північної Кореї.