По Києву РФ вдарила ракетою з іноземними компонентами — деталі від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

У Києві у пʼятницю, 25 квітня, завершили рятувальні роботи на місці російського обстрілу Святошинського району у ніч проти 24 квітня. Тоді російські окупанти вбили 12 людей, ще майже 90 отримали поранення.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Наразі у лікарнях столиці залишаються понад 30 людей, які отримали дуже важкі поранення. За словами Зеленського, триває зʼясування всіх деталей щодо ракети, однак вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї.

"Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями", — розповів він.

Глава держави наголосив, що в умовах сучасного світу будь-який збройний конфлікт здатен стрімко охопити різних учасників, а кожна держава, що піддається агресії, фактично протистоїть не одному ворогу, а цілій коаліції. Через це захист має базуватися на спільних діях.

Тиск на Росію

Зеленський зауважив, що Україна вдячна усім у світі, хто допомагає захищати життя наших людей, постачає системи протиповітряної оборони та ракети до них. Він також висловив подяку тим, хто зберігає тиск на Росію за цю війну, на її спільників. Україна наполягає, аби РФ негайно припинила і безумовно погодилась на повне припинення вогню.

"Україна вже 45 днів тому погодилась на пропозицію Президента Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Ми пропонували зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень. Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це Росія відкидає", — зазначив Зеленський.

Внаслідок цього потрібен тиск, оскільки припинення вбивств — це перший пріоритет.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 квітня у ДСНС повідомили про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці російського обстрілу Києва 24 квітня.

Проводити роботи рятувальникам допомагали собаки, які шукали людей під завалами. Вони публікували фото хоробрих тварин.