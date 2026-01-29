Понад 450 будинків у Києві лишаються без опалення - Зеленський

Зеленський заявив, скільки будинків у Києві лишається без тепла
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві наразі найскладніша ситуація з теплопостачанням. Це повʼязано із наслідками атак РФ на енергетику.
Про це голова держави повідомив під час вечірнього звернення у четвер, 29 січня.
Ситуація із енергетикою
За словами українського лідера, найскладніша ситуація з інфраструктурою наразі залишається в Києві.
Зеленський додав, що через удари по об’єктах енергосистеми та численні аварії без опалення залишилися понад 450 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці.
Глава держави зазначив, що значну частину проблем доводиться вирішувати в ручному режимі, оскільки ситуація залишається напруженою, а відновлювальні роботи тривають безперервно.
Нагадаємо, що експерт Віктор Глеба заявив, що головна причина масових аварій у будинках Києва є старі радянські чавунні батареї, які тріскаються від навіть незначних морозів.
А також кияни розповіли Новини.LIVE, як вони тижнями живуть без опалення.
