Головна Київ Зеленський заявив, скільки будинків у Києві лишається без тепла

Зеленський заявив, скільки будинків у Києві лишається без тепла

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 21:32
Понад 450 будинків у Києві лишаються без опалення - Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві наразі найскладніша ситуація з теплопостачанням. Це повʼязано із наслідками атак РФ на енергетику.

Про це голова держави повідомив під час вечірнього звернення у четвер, 29 січня.

Читайте також:

Ситуація із енергетикою

За словами українського лідера, найскладніша ситуація з інфраструктурою наразі залишається в Києві.

Зеленський додав, що через удари по об’єктах енергосистеми та численні аварії без опалення залишилися понад 450 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці.

Глава держави зазначив, що значну частину проблем доводиться вирішувати в ручному режимі, оскільки ситуація залишається напруженою, а відновлювальні роботи тривають безперервно.

Нагадаємо, що експерт Віктор Глеба заявив, що головна причина масових аварій у будинках Києва є старі радянські чавунні батареї, які тріскаються від навіть незначних морозів. 

А також кияни розповіли Новини.LIVE, як вони тижнями живуть без опалення.

Володимир Зеленський Київ сфера енергетики опалення енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
