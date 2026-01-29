Відео
Головна Київ Масові аварії в будинках Києва — експерт назвав головну причину

Масові аварії в будинках Києва — експерт назвав головну причину

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 20:46
Експерт пояснив, чому старі батареї не витримують морозів
Dолонтери роздають їжу людям у Києві, які залишились без тепла і світла. Фото ілюстративне: AP

Головна причина масових аварій у будинках Києва є старі радянські чавунні батареї, які тріскаються від навіть незначних морозів. Сучасні матеріали, за словами експерта з державного управління в галузі містобудування Віктора Глеби, значно стійкіші до холоду.

Про це Віктор Глеба розповів в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Чугунні батареї не витримують морозів

За словами експерта, на столичному житловому масиві Нивки комунальники застосували унікальний спосіб порятунку "хрущовки". Аварійна бригада пішла на ризик і подала в систему максимально гарячу воду, щоб розморозити труби.

"(Чавунні труби, — ред.) мерзнуть і вибухають. Якщо ви чуєте, що в когось луснула батарея, то 9 із 10 — це чавунна батарея. Вона не витримує -1°C. Натомість алюміній (особливо алюміній німецький або скандинавський) — витримує", — зазначив Віктор Глеба.

Нагадаємо, що жителі Троєщини змушені жити без опалення. Вони ходять вдома у зимовому верхньому одязі та готують на пальнику.    

Раніше ми також інформували, що на Троєщині досі не відновлено теплопостачання. Головна причина проблеми полягає у повній залежності району від ТЕЦ-6.

Київ тепломережа теплопостачання опалення батарея
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
