Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Жителі Троєщини розповіли, як тижнями живуть без опалення

Жителі Троєщини розповіли, як тижнями живуть без опалення

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 20:12
Жителі Троєщини тижнями живуть без опалення і гарячої води
Пункти обігріву у Києві. Фото ілюстративне: AP

Жителі київського району Троєщина тижнями змушені жити без опалення. За їх словами, вони ходять вдома у зимовому верхньому одязі та готують їжу на пальнику.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Жителі Троєщини виживають без опалення

У оселі на вулиці Оноре де Бальзака, 55 вже 13 днів відсутні гаряча вода та опалення. Середня температура в квартирі становить при цьому +3 °C.

"Спимо ми, щоб ви розуміли, так — одне одіяло,  друге одіяло, тепла постіль, пліди, коротше, це ми так спимо. Коли світ є, буває, включаємо обогрівач. Температура, самі бачите, яка", — каже місцевий мешканець.

Місцеві жителі ходять в квартиры у зимовому верхньому одязі та готують на пальнику. А коли з’являється електроенергія – користуються обігрівачем. Котів їм доводиться зігрівати пляшками з теплою водою, які ховають у пледи.

"У валенках вдома хожу. Гарячої води у нас немає вже так само, як і опалення.  Холодна вода, так як у нас перший поверх, то в принципі є", — додає житель Троєщини. 

Нагадаємо, що на Троєщині не відновлено теплопостачання. Але частину Лісового масиву вдалося підключити до альтернативних джерел тепла.

Раніше ми також інформували, що Польща передала Києву генератори для електроживлення. Вони є критично важливими на тлі пошкодженої енергосистеми.

Київ електроенергія теплопостачання опалення Троєщина
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації