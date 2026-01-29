Жителі Троєщини тижнями живуть без опалення і гарячої води

Пункти обігріву у Києві. Фото ілюстративне: AP

Жителі київського району Троєщина тижнями змушені жити без опалення. За їх словами, вони ходять вдома у зимовому верхньому одязі та готують їжу на пальнику.

Жителі Троєщини виживають без опалення

У оселі на вулиці Оноре де Бальзака, 55 вже 13 днів відсутні гаряча вода та опалення. Середня температура в квартирі становить при цьому +3 °C.

"Спимо ми, щоб ви розуміли, так — одне одіяло, друге одіяло, тепла постіль, пліди, коротше, це ми так спимо. Коли світ є, буває, включаємо обогрівач. Температура, самі бачите, яка", — каже місцевий мешканець.

Місцеві жителі ходять в квартиры у зимовому верхньому одязі та готують на пальнику. А коли з’являється електроенергія – користуються обігрівачем. Котів їм доводиться зігрівати пляшками з теплою водою, які ховають у пледи.

"У валенках вдома хожу. Гарячої води у нас немає вже так само, як і опалення. Холодна вода, так як у нас перший поверх, то в принципі є", — додає житель Троєщини.

Нагадаємо, що на Троєщині не відновлено теплопостачання. Але частину Лісового масиву вдалося підключити до альтернативних джерел тепла.

Раніше ми також інформували, що Польща передала Києву генератори для електроживлення. Вони є критично важливими на тлі пошкодженої енергосистеми.