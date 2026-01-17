Кличко відповів, скільки будинків досі без тепла

Кличко назвав кількість будинків, які лишаються без тепла
У Києві після ворожої атаки 9 січня без тепла досі залишаються 50 житлових будинків. Міські служби працюють цілодобово, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру.
Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко у Telegram у суботу, 17 січня.
Кличко про відновлення теплопостачання у Києві
"Заїхав зранку на один з опорних пунктів тепловиків, звідки бригади виїжджають на ремонт і відновлення тепломереж та котелень. Комунальники працюють цілодобово. Подякував їм за працю", — повідомив Кличко.
А також зазначив, що без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки російських окупантів на критичну інфраструктуру Києва 9 січня.
За словами мера, міські служби продовжують цілодобово відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ виявився не готовим до надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.
Нагадаємо, що 14 січня в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці.
Раніше ми публікували перелік адрес "Пунктів незламності" на Київщині.
Читайте Новини.LIVE!