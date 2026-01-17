Кличко відповів, скільки будинків досі без тепла

Люди гріються у "Пунктах незламності". Фото: ДСНС

У Києві після ворожої атаки 9 січня без тепла досі залишаються 50 житлових будинків. Міські служби працюють цілодобово, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру.

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко у Telegram у суботу, 17 січня.

Кличко про відновлення теплопостачання у Києві

"Заїхав зранку на один з опорних пунктів тепловиків, звідки бригади виїжджають на ремонт і відновлення тепломереж та котелень. Комунальники працюють цілодобово. Подякував їм за працю", — повідомив Кличко.

А також зазначив, що без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки російських окупантів на критичну інфраструктуру Києва 9 січня.

За словами мера, міські служби продовжують цілодобово відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ виявився не готовим до надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Нагадаємо, що 14 січня в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці.

