У Києві відновлять теплопостачання вночі 22 січня в будинках, постраждалих 9 і 20 січня

Жінка гріє руки на батареї. Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна

У Києві почнуть відновлювати теплопостачання в будинки, які постраждали в результаті обстрілів Росії 9 та 20 січня. Це трапиться в ніч проти 22 січня.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Коли і кому відновлять опалення в Києві

"Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі — 9-го та 20-го січня. Таких будинків на цей момент 3260", — зазначив міський голова.

Мер уточнив, що потрібно приблизно дві доби, аби тепло потрапило в будинки мешканців столиці. Натомість водопостачання вже всім відновили.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання", — додав Кличко.

Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв наголосив, що з теплопостачанням у Києві критична ситуація. За його словами, щоб відновити опалення потрібно кілька днів.

Також ми розповідали, як виживають кияни у багатоповерхівках без тепла та світла. У жильців масово прориває батареї, через відсутність опалення змушені користуватися газовими обігрівачами, що небезпечно.