Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві почнуть відновлювати опалення вночі — в яких будинках

У Києві почнуть відновлювати опалення вночі — в яких будинках

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 21:37
У Києві відновлять теплопостачання вночі 22 січня в будинках, постраждалих 9 і 20 січня
Жінка гріє руки на батареї. Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна

У Києві почнуть відновлювати теплопостачання в будинки, які постраждали в результаті обстрілів Росії 9 та 20 січня. Це трапиться в ніч проти 22 січня.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Коли і кому відновлять опалення в Києві 

"Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі — 9-го та 20-го січня. Таких будинків на цей момент 3260", — зазначив міський голова.

Мер уточнив, що потрібно приблизно дві доби, аби тепло потрапило в будинки мешканців столиці. Натомість водопостачання вже всім відновили.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання", — додав Кличко.

У Києві почнуть відновлювати опалення вночі — в яких будинках - фото 1
Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв наголосив, що з теплопостачанням у Києві критична ситуація. За його словами, щоб відновити опалення потрібно кілька днів.

Також ми розповідали, як виживають кияни у багатоповерхівках без тепла та світла. У жильців масово прориває батареї, через відсутність опалення змушені користуватися газовими обігрівачами, що небезпечно.

Віталій Кличко Київ теплопостачання опалення будинок
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації