Жорстоке вбивство на Оболоні: компанія до смерті забила перехожого

Один з групи підозрюваних. Фото: Нацполіція України

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Києві затримали п'ятьох чоловіків віком від 18 до 34 років, яких підозрюють у жорстокому вбивстві перехожого на Оболоні. Через раптову сварку компанія жорсткоко вбила 58-річного чоловіка, прив'язавши його до дерева, а після його смерті намагалася знищити записи з камер відеоспостереження, щоб уникнути покарання.

Про це Новини.LIVE повідомляє посилаючиь на дані Нацполіції України.

В Києві жорстоко вбили чоловіка на Оболоні

Усі п'ятеро підозрюваних у смертельному побитті 58-річного чоловіка наразі перебувають під вартою. Оболонська окружна прокуратура вже оголосила їм підозру в умисному вбивстві, скоєному за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Фігурантам справи, яким від 18 до 34 років, загрожує найвища міра покарання. Одного зі зловмисників столичним правоохоронцям довелося розшукувати вже на території Одеської області, куди він встиг втекти одразу після скоєння злочину.

Тіло загиблого з множинними важкими травмами голови та грудної клітки знайшли на березі біля річки по вулиці 6-та лінія Садова. Як з'ясували слідчі між фігурантами кримінальної справи та вбитим чоловіком стався конфлікт. Перехожий вступив у словесну суперечку з компанією чоловіків, які відпочивали біля місцевої кав'ярні, що належить одному з них. Сварка миттєво переросла у фізичну розправу. Молодики накинулися на жертву, використовуючи для ударів руки, ноги та дерев'яну палицю.

Нападники силоміць відтягнули побитого за будівлю кав'ярні, де мотузкою прив'язали його до дерева і продовжили бити. Чоловік просив молодиків зупинитися, але вонит проігнорували його та продовжили побиття. У якийсь момент потерпілому вдалося звільнитися. Він спробував врятуватися і відійшов до берегової лінії, проте компанія його швидко наздогнала. Чоловіка повалили на землю і знову жорстоко побили. Від отриманих травм він помер просто на місці до приїзду медиків.

Зрозумівши наслідки своїх дій, зловмисники спробували замести сліди. Вони витягли та намагалися знищити карти пам'яті з камер відеоспостереження, які були встановлені біля кав'ярні.

Як писали раніше Новини.LIVE, у Києві нещодавно правоохоронці викрили чергового учасника російської агентурної мережі. Слідчі затримали 34-річного ексвійськового, який координував підготовку замаху на співробітника ГУР. Затриманий був зв'язковим між російськими кураторами та виконавцями ы контролював кожен крок зловмисників, а також гарантував виплату грошей за вбивство українського офіцера.

Паралельно контррозвідка СБУ зірвала спробу підірвати цивільну інфраструктуру в центрі столиці. Силовики затримали двох чоловіків, які за завданням ФСБ замінували генератор у Шевченківському районі для провокації пожежі. Зрадників наздогнали вже біля кордону в Чернігівській області, звідки вони планували переплисти прикордонну річку, щоб сховатися в Росії.