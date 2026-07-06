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Головна Київ РФ завдала ударів по Київщині: загинула людина, пошкоджені будинки

РФ завдала ударів по Київщині: загинула людина, пошкоджені будинки

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 05:47
Обстріл Київської області 6 липня - пошкоджено будівлі, загинула людина
Рятувальник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС в Харківській області

Росія в ніч проти 6 липня здійснила масовану атаку на Київську область. Внаслідок обстрілу у кількох районах регіону зафіксовано пошкодження, в також відомо про жертву та постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

Наслідки обстрілу Київщини 6 липня

Начальник Київської ОВА Микола Калашник поінформував у своєму Telegram-каналі, що внаслідок атаки РФ у Бучанському районі загинула людина. Окрім того, ще 10 осіб постраждали.

"Ще 10 жителів області отримали травми. Шестеро постраждалих із осколковими пораненнями та переломами кінцівок госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", — йдеться у повідомленні.

За словами Калашника, наслідки атаки РФ зафіксовано у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Він підкреслив, що росіяни цілеспрямовано б'ють по мирних людях і цивільній інфраструктурі.

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"Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють усі оперативні служби, триває ліквідація наслідків обстрілів", — резюмував начальник Київської ОВА.

Удар по Київщині 6 липня - пошкоджені будинки, загинула людинна
Допис Калашника про наслідки атаки РФ. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни вчергове здійснили комбінований удар по Україні. Основною ціллю РФ став Київ, внаслідок чого у місті лунали гучні вибухи.

Також ми писали, що внаслідок ворогом обстрілу у місті пошкоджені житлові будинки та виникли пожежі. Станом на зараз відомо про 7 загиблих і 24 постраждалих.

Київська область обстріли загиблі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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