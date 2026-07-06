Зруйновані будинки та розбір завалів після удару по Києву (фоторепортаж)
Через масштабну атаку Росії на Київ в ніч проти 6 липня загинули вже 12 містян і ще 60 людей дістали поранення. Руйнування та пошкодження фіксують одразу в кількох районах столиці. Кількість постраждали ще уточнюється.
Новини.LIVE публікує фоторепортаж з місця обстрілів у різних частинах Києва.
Наслідки масштабного удару по Києву
Пошкодження зафіксовані більш ніж на десяти локаціях Києва, зокрема в житлових будинках.
На місцях російських ударів працюють усі необхідні служби.
Наразі вдалося врятувати 64 людини, у тому числі двоє дітей.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих.
Станом на 12:00 відомо, що росіяне вбили 11 цивільни людей. Крім того, загарбники поранили 60 людей.
Російська армія атакувала Україну цієї ночі 68 ракетами та 351 дронами різних типів.
Водночас цей обстріл столиці не став наймасованішою атакою на Київ за часи війни.
Як писали Новини.LIVE раніше, вноі проти 6 липня армія РФ ударила по Київу ракетами та дронами. Є влучання у житлові будинки у кілько района столиці, а кількість загиблих та поранених внаслідок масованого російського обстрілу ще не остаточна.
Також ми писали, що у зв'язку з безпековою ситуацією на деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань ДСНС обмежила рух поїздів. Всі ключові зупинки поїздів збережені, але очікуються затримки в русі.
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