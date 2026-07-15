Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ 57% пасажирів — пільговики: експерт пояснив, чому підвищення проїзду в Києві не спрацює

57% пасажирів — пільговики: експерт пояснив, чому підвищення проїзду в Києві не спрацює

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 22:18
Експерт пояснив, хто виграє від підвищення вартості проїзду до 30 грн у Києві
Люди в метро. Фото: Вечірній Київ

Підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва до 30 гривень може не виправдати очікувань міської влади та навіть обернутися фінансовими втратами для столиці. Головними вигодоотримувачами нових тарифів можуть стати приватні маршрутні перевізники. 

Таку думку висловив експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов в ефірі "Київського часу", передає Новини.LIVE.

Беспалов висловився про нові тарифи на проїзд у столиці

Експерт пояснив, що маршрутки здатні швидко відреагувати на зміни, встановивши вартість проїзду хоча б на гривню нижчу за муніципальний транспорт. Крім того, вони мають коротші інтервали руху та часто дозволяють пасажирам дістатися місця призначення без пересадок.

"Ми знайшли чіткого бенефіціара цього підвищення, і це будуть маршрутні таксі. Вони будуть готові приймати від одного мільярда гривень у свою систему", — заявив Беспалов.

Беспалов також звернув увагу на структуру пасажиропотоку. За його оцінками, близько 57% пасажирів комунального транспорту становлять пільговики, які користуються безоплатним проїздом. Через це після подорожчання у комунальних автобусах, трамваях і тролейбусах залишиться ще більше людей, які не оплачують проїзд, що лише підвищить собівартість перевезень.

Читайте також:

На думку Беспалова, міська влада розраховує скоротити дотації транспортній галузі приблизно на 5 мільярдів гривень, однак реальна економія, за його прогнозом, становитиме не більше 1–2 мільярдів гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 15 липня у Києві набули чинності нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. У міській владі пояснили, що підвищення вартості до 30 гривень є вимушеним кроком через збитковість транспортної системи столиці, яка, за їхніми оцінками, становить близько 12 мільярдів гривень.

Як повідомляє Новини.LIVE, блогерка та політична оглядачка Альона Яхно вважає, що уряд під керівництвом Ігоря Терехова міг би знайти рішення, яке дозволило б уникнути підвищення вартості проїзду в Києві. На її думку, досвід мера Харкова, де громадський транспорт залишається безкоштовним навіть в умовах війни, може бути корисним і для столиці.

Київ громадський транспорт ефір Новини.LIVE
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації