Експерт пояснив, хто виграє від підвищення вартості проїзду до 30 грн у Києві

Люди в метро. Фото: Вечірній Київ

Підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва до 30 гривень може не виправдати очікувань міської влади та навіть обернутися фінансовими втратами для столиці. Головними вигодоотримувачами нових тарифів можуть стати приватні маршрутні перевізники.

Таку думку висловив експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов в ефірі "Київського часу", передає Новини.LIVE.

Беспалов висловився про нові тарифи на проїзд у столиці

Експерт пояснив, що маршрутки здатні швидко відреагувати на зміни, встановивши вартість проїзду хоча б на гривню нижчу за муніципальний транспорт. Крім того, вони мають коротші інтервали руху та часто дозволяють пасажирам дістатися місця призначення без пересадок.

"Ми знайшли чіткого бенефіціара цього підвищення, і це будуть маршрутні таксі. Вони будуть готові приймати від одного мільярда гривень у свою систему", — заявив Беспалов.

Беспалов також звернув увагу на структуру пасажиропотоку. За його оцінками, близько 57% пасажирів комунального транспорту становлять пільговики, які користуються безоплатним проїздом. Через це після подорожчання у комунальних автобусах, трамваях і тролейбусах залишиться ще більше людей, які не оплачують проїзд, що лише підвищить собівартість перевезень.

Читайте також:

На думку Беспалова, міська влада розраховує скоротити дотації транспортній галузі приблизно на 5 мільярдів гривень, однак реальна економія, за його прогнозом, становитиме не більше 1–2 мільярдів гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 15 липня у Києві набули чинності нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. У міській владі пояснили, що підвищення вартості до 30 гривень є вимушеним кроком через збитковість транспортної системи столиці, яка, за їхніми оцінками, становить близько 12 мільярдів гривень.

Як повідомляє Новини.LIVE, блогерка та політична оглядачка Альона Яхно вважає, що уряд під керівництвом Ігоря Терехова міг би знайти рішення, яке дозволило б уникнути підвищення вартості проїзду в Києві. На її думку, досвід мера Харкова, де громадський транспорт залишається безкоштовним навіть в умовах війни, може бути корисним і для столиці.