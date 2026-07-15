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Главная Киев 57 % пассажиров — льготники: эксперт объяснил, почему подорожание проезда в Киеве не сработает

57 % пассажиров — льготники: эксперт объяснил, почему подорожание проезда в Киеве не сработает

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 22:18
Эксперт объяснил, кто выиграет от повышения стоимости проезда до 30 грн в Киеве
Люди в метро. Фото: Вечерний Киев

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева до 30 гривен может не оправдать ожиданий городских властей и даже обернуться финансовыми потерями для столицы. Главными выгодоприобретателями от новых тарифов могут стать частные маршрутные перевозчики.

Такое мнение высказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов в эфире "Киевского времени", передает Новини.LIVE.

Беспалов высказался о новых тарифах на проезд в столице

Эксперт пояснил, что маршрутки способны быстро отреагировать на изменения, установив стоимость проезда хотя бы на гривну ниже, чем у муниципального транспорта. Кроме того, у них более короткие интервалы движения и они часто позволяют пассажирам добраться до места назначения без пересадок.

"Мы определили четкого бенефициара этого повышения, и им станут маршрутные такси. Они будут готовы принять в свою систему от одного миллиарда гривен", — заявил Беспалов.

Беспалов также обратил внимание на структуру пассажиропотока. По его оценкам, около 57% пассажиров коммунального транспорта составляют льготники, пользующиеся бесплатным проездом. Из-за этого после подорожания в коммунальных автобусах, трамваях и троллейбусах останется еще больше людей, которые не оплачивают проезд, что только повысит себестоимость перевозок.

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По мнению Беспалова, городские власти рассчитывают сократить дотации транспортной отрасли примерно на 5 миллиардов гривен, однако реальная экономия, по его прогнозу, составит не более 1–2 миллиардов гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, с 15 июля в Киеве вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. В городской администрации пояснили, что повышение стоимости до 30 гривен является вынужденной мерой из-за убыточности транспортной системы столицы, которая, по их оценкам, составляет около 12 миллиардов гривен.

Как сообщает Новини.LIVE, блогер и политический обозреватель Алена Яхно считает, что правительство под руководством Игоря Терехова могло бы найти решение, которое позволило бы избежать повышения стоимости проезда в Киеве. По её мнению, опыт мэра Харькова, где общественный транспорт остаётся бесплатным даже в условиях войны, может быть полезен и для столицы.

Киев общественный транспорт эфир Новини.LIVE
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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