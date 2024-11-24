Дружина полоненого захисника поділилася емоційною історією на акції в Києві

Акція на підтримку військовополонених у Києві 24 листопада. Фото: Новини.LIVE

Дружина полоненого захисника Надія взяла участь в акції FreeAzov у Києві у неділю, 24 листопада. Вона розповіла, що син востаннє бачив тата, коли йому був рік, а зараз хлопчику чотири.

Про це Надія розповіла для Новини.LIVE.

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Надія зазначає, що немає слів, які змогли б пояснити дитині, де зараз батько і коли він повернеться додому.

Сім’я покинула окуповану територію на початку повномасштабного вторгнення, а чоловік потрапив у полон під час боїв за Маріуполь, коли 36-та окрема бригада морської піхоти обороняла завод ім. Ілліча.

Нещодавно Надія вперше отримала листа від свого чоловіка за три роки.

"Я плачу, бо розумію, що це він написав сам, своєю рукою. Він пише, як нас любить і як мріє обійняти мене та дитину", — розповіла жінка.

Нагадаємо, 24 листопада у Києві пройшла акція на підтримку військовополонених. Учасники вийшли на вулицю з плакатами.

Також серед активістів була родина прикордонника Назарія, який отримав поранення на фронті та пройшов тривалий процес реабілітації.