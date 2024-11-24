Жена пленного защитника поделилась эмоциональной историей на акции в Киеве

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 24 ноября. Фото: Новини.LIVE

Жена пленного защитника Надежда приняла участие в акции FreeAzov в Киеве в воскресенье, 24 ноября. Она рассказала, что сын в последний раз видел папу, когда ему был год, а сейчас мальчику четыре.

Об этом Надежда рассказала для Новини.LIVE.

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Надежда отмечает, что нет слов, которые смогли бы объяснить ребенку, где сейчас отец и когда он вернется домой.

Семья покинула оккупированную территорию в начале полномасштабного вторжения, а мужчина попал в плен во время боев за Мариуполь, когда 36-я отдельная бригада морской пехоты обороняла завод им. Ильича.

Недавно Надежда впервые получила письмо от своего мужа за три года.

"Я плачу, потому что понимаю, что это он написал сам, своей рукой. Он пишет, как нас любит и как мечтает обнять меня и ребенка", — рассказала женщина.

Напомним, 24 ноября в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных. Участники вышли на улицу с плакатами.

Также среди активистов была семья пограничника Назария, получившего ранение на фронте и прошедшего длительный процесс реабилитации.